SABAH bonzai operasyonunda

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Mühür vurulan uyuşturucu yuvalarına düzenlenen ve en önemli şifresi "Hız" olan operasyonlar mahalle sakinlerinin alkışları, esnafın teşekkürleriyle taçlandı. Baskında yakalanan zehir tacirleri tutuklandı. İşte kendi içlerinde 'Siyah Elbise' kuralı bulunan sivil Narkotimler'in uyuşturucu çeteleriyle mücadelesi ve operasyonlarda yaşananlar:İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotimler'in ilk operasyonu Küçükçekmece'de bir uyuşturucu şebekesi oldu. Uzun takip sonrası alıcı kılığında şebekeyle bağlantı kuran polisler, satışı yapan zehir taciri Ümit B.'nin Bahçelievler'de buluşma noktasına gelmesiyle operasyonun düğmesine bastı.Satışın yapıldığı dairenin kapısını 22 saniyede koçbaşı ile kıran özel timler Şüpheli Ümit B.'yi suçüstünde yakalarken, özel eğitimli köpeğin de sokulduğu adreste 52 dakika uyuşturucu arandı. Aramalarda ise 8 kilo uyuşturucu bulundu. Ümit B. Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.Fatih'te düzenlenen bir başka operasyonda ise Kocamustafapaşa'da bulunan 2 farklı adrese baskın düzenlendi. 1 kilo 47 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabancanın bulunduğu adreste Mehmet S. ve Ali S. gözaltına alındı. İki şüpheli adresten çıkarılırken mahalle sakinleri polisi alkışladı. Esnaf polise teşekkür etti.Narkotimler, 2018'de düzenledikleri operasyonlarda 1 ton 580 kilo 340 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 736 şüpheliyi gözaltına aldılar. O şüphelilerden 410'u cezaevine yerleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2018'deki tüm operasyonlarında ise 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.