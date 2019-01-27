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, mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu

, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 21:56
Selçuk Bayraktar, mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu

Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" dedi.

Baykar Makine teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı. 2014 yılındaki ilk test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek ,"Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Milli İHA'nın gözü 'mavi vatanın' üzerinde olacak

Bayraktar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: "Sosyal medya hesabı üzerinden mühendislere ve pilotlara seslenen Selçuk Bayraktar, Kasım 2014 Bayraktar TB2 İHA'mızın test uçuşundan kesit. Milli ve özgün projelerimizde benim de imzam olsun diyen, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz."

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Selçuk Bayraktar, mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu
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