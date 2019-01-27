‘Yanlış yaptılar, uçaklarımız kalkınca dağılıverdiler’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem.Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker. İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır.Biz teröristleri Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te, Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğinin verildiği otelde kendisini karşılayan gençlerden oluşan grubun mini konserini dinledi.