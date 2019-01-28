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15 kişilik minibüste 41 kaçak yakalandı

Van Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 41 kaçak yakalandı. Göçmen kaçakçalığı şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 13:36
15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurduğu 15 kişilik minibüste, 35 Afganistan, 5 Pakistan, 1 Senegal uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmen yakaladı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı
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