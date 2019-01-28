Ankara'da 25 araçlı zincirleme kaza

Şehir merkezinden İncek yönüne giden araçlar, sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Art arda kayan araçlar birbirine çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Polisler yolda önlem alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı.

'HERKES SIRAYLA BİRBİRİNE ÇARPTI'

Kazaya karışan araç sürücülerinden Didem Soyuyüce, yolun çok buzlu olduğunu belirterek, "Buzlanma nedeniyle bütün araçlar birbirine girdi. Sisin de etkisi var tabi. Görüş mesafesi çok kısaydı. Arabalar birbirine vurunca yol kapandı ve arkadan gelen herkes sırayla birbirine çarptı" dedi.