Bahçeli'den Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a dün 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Bahçeli, saat 14.40 sıralarında Binali Yıldırım'ın Kavacık'taki seçim ofisine geldi. Bahçeli'yi Yıldırım kapıda karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan ikili daha sonra görüşmek üzere ofise geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, "Genel Başkan'ın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir. Cumhur İttifakı esasen Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakanlığım döneminde başkanlık sistemine geçiş çalışmalarıyla başlayan bir ittifaktır. Hatta ondan önce alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ülkenin beka meselesi olarak ortak bir anlayışla başlatılan bir harekettir. Daha sonra Anayasa değişikliği, akabinde halk oylaması ve nihayet 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu birliktelik devam etmektedir. Bugün de 31 Mart'ta yapılacak belediye başkanlığı yani yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde kapsamlı bir iş birliği sürdürmektedir. Ülkemizin, milletimizin aydınlık yarınları için bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.Yıldırım, "İstanbul halkına hizmet etmek, Hazreti Peygamberin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin şehrülemini olmak, büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız. İstanbullu vatandaşlarımızın gönlüne girmenin mutlaka bir yolunu bulacağız" dedi.MHP lideri Bahçeli de, Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunan değerli bir şahsiyetin İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak takdiminin kendilerini çok memnun ettiğini ve gururlandırdığını söyledi. Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve TBMM'nin Başkanı olarak da görevde bulunan bu değerli şahsiyeti yerinde ziyaret ederek başarılar diledik. MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek, onu şehrülemin olarak tarihi seyirdeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı.