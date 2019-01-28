Bakan Akar: Cumhurbaşkanımız bizzat takip etti

Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, askeri personel ve özel sektör temsilcileri katıldı.

"İHA'LARDA İHRAÇ DURUMUNA GELDİK"

Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, "Çok şükür Ukrayna gibi ülkeye İHA ihraç edebilecek duruma geldik. Savunma sanayi tarihimizin en büyük ihracatını Pakistanlı kardeşlerimizle yaptığımız anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik. Umudumuz, dileğimiz bunun burada kalmayıp, benzer bir şekilde sadece gemiler değil, gemilerin değişik versiyonlarını da kullanmak suretiyle bu çalışmamazı sürdürmemiz gerekiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP ETTİ"

Tank konusundaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanımızın takip ettiği çalışma bu. 'Gökbey' genel maksat helikopterinin tanıtımı yapıldı. Oradaki çalışmalar da umut verici şekilde devam ediyor, seri üretimini bekliyoruz" dedi.

FETÖ TEMİZLİĞİ SORNASINDA PİLOTLARIMIZ ÖZVERİDE BULUNDU

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mevcut 100 pilotun 80'inin de gittiğini belirteren Bakan Akar, "Önümüzdeki en önemli karşılaşabileceğimiz konu, F-35'lerin bir şekilde mülkiyetimize geçtiğinde toplam 100'den fazla uçağımız olacak. Bunların bakım ve onarımı da yine burada gerçekleşecek. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar hem bu fabrikada hem de diğer fabrikalarımızda çok büyük çok ciddi işler yapıldı. Bunların çok daha iyisi yapılacak. F-16'lar her ne kadar bizim üretimimiz olmasa da pilotlarımız gerçekten bu milletimizin her bir ferdinin gördüğünde, duyduğunda, dinlediğinde tüylerinin diken diken olacağı şekilde büyük bir başarı ile kullandı. Bizim pilot sayısında zaten sıkıntımız vardı. Hain darbe girişiminden sonra o sıkıntımızın üstüne yüzde 80'i daha gitti. Yani elimize 100 pilot vardı. Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı 15 Temmuz öncesi. O, 100 olan pilotun 80'i de gitti. Buna rağmen bir pilot 5 pilotun işini yapmak suretiyle, müthiş bir performansla Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını, Silahlı Kuvvetlerin ateş desteğini müthiş bir şekilde sağladılar ve operasyonların başarısında önemli bir rol oynadılar" diye konuştu.