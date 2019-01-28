CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan nereli?

CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan kimdir ve nereli?

Daha önce İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan Mehmet Ali Özkan, CHP'nin Bahçelievler Belediye Başkan adayı olarak açıklandı! Dün akşam gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısı sonucu Mehmet Ali Özkan ismi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mehmet Ali Özkan kimdir ve nereli?

Mehmet Ali Özkan, 15 Mart 1969 yılında Kastomonu'da dünyaya geldi. Aslen Cideli olan Özkan, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Mehmet Özkan daha önce CHP Bahçelievler İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, Yenibosna Bölge Temsilciliği, Denetçi Eczacılık görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi üyesidir.

Kastamonulular Dayanışma Derneği Bahçelievler Şube Başkanlığı, Cide Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Dernekler Federasyonu 3. Bölgeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bahçelievler Şubesi üyesidir.

Bosna Basket Spor Kulübü, Patika Spor Kulübü, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü üyesidir.

2009-2014 yılları arası ve 2014' ten bu güne Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı olarak çalışmalar yürütmüştür.29 KASIM 2015-25 MART 2018 tarihleri arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995 yılından bugüne Bahçelievler İlçesi Yenibosna Zafer Mahallesi'nde serbest eczacılık yapmaktadır. Meslektaşı, Eczacı Dilek Özkan ile evlidir ve bir erkek bir kız çocuk babasıdır.