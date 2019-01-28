CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi nereli?

Battal İlgezdi ismi CHP'nin kendisini Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesiyle yeniden gündeme geldi! Battal İlgezdi kimdir ve nereli? Battal İlgezdi döneminde Ataşehir belediyesinde yapılan yolsuzluklar gün yüzüne çıkmış ve İlgezdi görevden alınmıştı.

CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi kimdir ve nereli?

Battal İlgezdi aslen Malatyalıdır ve 11 Mart 1959 yılında dünyaya gelmiştir.

İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren İlgezdi, Eğitim Fakültesi'ni bitirdi.

Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 senesinde SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra CHP'li oldu ve yedi sene İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu.

