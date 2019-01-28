CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsmet Yaşar kimdir? İsmet Yaşar nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Güngören Belediye Başkan Adayı İsmet Yaşar oldu. Peki İsmet Yaşar kimdir ve nereli?

İSMET YAŞAR NERELİ?

Güngören Maraşal Çakmak Mahallesinde ikamet eden eski ilçe yöneticisi İsmet Yaşar 1955 yılında Sinop'un Ayancık ilçesinde doğu. İsmet Yaşar aynı zamanda makina yüksek mühendisidir.

CHP GÜNGÖRENDE 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE İLK ADAY ADAYI BELLİ OLDU GÜNGÖREN MARAŞALÇAKMAK MAH.İKAMET EDEN ESKİ İLÇE YÖNETİCİSİ İSMET YAŞAR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI.1955 SİNOP AYANCIK DOĞUMLU OLAN İSMET YAŞAR MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ.