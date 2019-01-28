CHP İstanbul İl Başkanı istifa etti İzmir de sırada

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de başta İzmir Büyükşehir ve İstanbul'un ilçeleri olmak üzere pek çok adayı belirlemek üzere yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sert tartışmalara sahne olurken, şok bir istifa haberi geldi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, listesinin kabul görmemesi üzerine görevinden istifa etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aday gösterdi. Kılıçdaroğlu, İzmir ve İstanbul ilçe adayları için önceki gün yoğun görüşmelerde bulundu. Bu kapsamda ilçe adayları için İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na CHP'li ilçe belediyelerinden 7'sinin değiştirilmesini öngören liste sundu. Aday tespit çalışmalarının dün sabah da devam etmesi nedeniyle hem MYK, ardından da PM planlanan saatten geç başladı. Toplantıda kavgaya varansert tartışmalar yaşanırken, Kaftancıoğlu tepkisini görevinden istifa ederek ortaya koydu. Kaftancıoğlu'nun Bakırköy'den Bülent Kerimoğlu, Ataşehir'den Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesi üzerine bu kararı aldığı öğrenildi. Kulislerde İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de yine listesinin kabul görmemesi nedeniyle istifa edebileceği kaydedildi.Ataşehir Belediye Başkan adayı, İçişleri Bakanlığı'nca yolsuzluk gerekçesiyle görevden alınan, adı CHP Milletvekili eşi Gamze İlgezdi ile birlikte "Buzgate" skandalına karışan eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi oldu. MYK'nın PM'ye sunduğu İstanbul listesinde; Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Kartal gibi ilçelerde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi. Bakırköy, Silivri, Sarıyer belediye başkanları ise yeniden aday listesinde yer aldılar. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Battal İlgezdi ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için "Kırmızı çizgim" dediği, ancak birçok PM üyesinin bu adaylara karşı çıktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesini Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti. Bu arada Kaftancıoğlu, Muharrem İnce'nin CHP liderliğine aday olduğu kongrede Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almıştı.