CHP’de ‘HDP sevdalısı’ aday krizi

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gösterilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Teröre yardım ve yataklık yapan belediyelere kol kanat geren, HDP'ye destek veren Soyer'in aday yapılması İzmir'de tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yapılan eleştirilerin başında Soyer'in HDP ile olan yakınlığı ve 12 Eylül savcısı olan babasının Milliyetçi Hareket'in efsane lideri Alparslan Türkeş'i 12 Eylül'de mahkum ettirmesi geliyor. Soyer bir süre önce, Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarfetmişti. Kayyum atanan Diyarbakır'ın Sur Belediyesi ile kardeş belediye olan Seferihisar Belediyesi'nin Başkanı Tunç Soyer, "Sur Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Biz kayyumla kardeş değiliz. Sur'a kayyum darbedir" diyerek, teröre destek veren HDP'li belediyelerin tarafında bir duruş sergilemişti. Teröre lojistik destek sağlayan belediyelere kol kanat geren bir ismin CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılması CHP'nin Atatürkçü tabanında tepkileri artırdı. Soyer'in adaylığı CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti ile de krize neden oldu. Hem CHP tabanı, hem de İyi Partililer Tunç Soyer'in adaylığına sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aday olarak istemediği biliniyor. MHP İzmir İl Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından yaklaşık bir ay önce yapılan paylaşımda, Soyer'in babasının 12 Eylül işkencelerinin, mağduriyetlerinin altında imzası olan savcı olduğu ifade edilerek Tunç Soyer'in İzmirlilerden oy alamayacağı ifade edilmişti.