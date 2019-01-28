‘Cumhur İttifakı zilleti süpürecek’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" temasıyla gerçekleştirilen teşkilatlar toplantısına da katıldı. Bahçeli, özetle şunları kaydetti:'Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.31 Mart'ta düşman sevindirmeyeceğiz, zilleti güldürmeyeceğiz buna karşılık İstanbul'da inanıyorum ki hasretle beklediğimiz zafere muhakkak ulaşacağız. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğiz. Bu uğurda her fedakarlığı yapacağımızı aklımızdan bir an olsun çıkarmayacağız.Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir.CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgülenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir? Biz hem beka deriz hem de zekamızla bahtiyarlık duyarız.Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek, haktan, hakikatten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir.