Kumpas mağduru Albay’ın isyanı!

85 şüphelinin İzmir Casusluk Kumpası davasındaki yargılanmasına devam ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde ise İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme savcısı Sacit Savaşçi esasa ilişkin verdiği mütalaayı mahkemeye sundu. Mütalaada, 85 sanıktan, 18'inin doyasının ayrılmasına, 35 sanığa beraat verilmesini talep edildi, 32 sanığa ise görevi kötüye kullanma ve terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmaları istendi.

KUMPAS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Casusluk Kumpası davası için yapılan soruşturmada, FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki uzantılarının askeri personeli usulsüz dinledikleri, usulsüz belgelerle arama kararları çıkardıkları ve bunların sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki birçok subay ve astsubay sınıfı personele soruşturma açtırıldığı kumpasın ise İzmir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstanbul Şube Müdürlüğü'nde görev alan bazı FETÖ'cü emniyet mensupları tarafından kurgulandığı belirtiliyordu.

ARAMA YAPILAN EVLERE "BELGE" KOYDULAR

FETÖ'cülerin davayla ilgili soruşturma öncesinde önleme dinlemeleri yaptıkları, İstihbarat şubesinin yön verdiği, daha sonra yapılan ev aramalarında ele geçen ve "Pandora" adı verilen dijital verilerin barındırıldığı harici belleklerin ve içerisindeki bilgilerin kurguyu hazırlayanlar tarafından oluşturulup arama yapılan evlere montelendiği de ortaya çıkartılmıştı.

FETÖ SAVCISI İZMİR'DEKİ DAVADA NEDEN YARGILANMIYOR?

İzmir Casusluk Kumpası davasında mahkeme savcısının mütalaasında ise sadece görevi kötüye kullanmak ve terör örgütü üyeliğinden ceza talep etmesi dikkat çekti. İzmir Casusluk Kumpası davasında kumpasın mağduru olarak duruşmalara katılan, tüm gelişmeleri takip eden Emekli İstihbarat Albay ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ da mahkeme sürecinde itirazlarını sunmasına rağmen mahkemece ret edildiğini belirtti. Albay Başbuğ, "İzmir Casusluk davasının kumpas savcısı olan Zafer Kılınç'ın Yunanistan'a kaçarken yakalandığında İzmir'deki Askeri Casusluk Kumpası davası ile birleştirileceğini zannettiğini ve İzmir'deki davada yargılanmamasının nedenini merak ettiğini söyledi.

ASKERİ KUMPASI KURAN KİŞİ YEDİ YILLA YARGILANIYOR!

Emekli İstihbarat Albay Başbuğ, "Zafer Kılıç'ın İzmir Casusluk Kumpası davasına dâhil edilmesi gerekirken Ankara'ya gönderildi ve şu an yargılandığı davada isnat edilen suç FETÖ üyeliği. Bu Askeri Casusluk kumpasını kuran baş aktör Zafer Kılınç'tı. Enteresan olan, bu adam kendi davasında tanık olarak dinlendi. Zafer Kılıç'ın aslında darbeye teşebbüs, örgüt üyesi olmak, devlete ait gizli bilgi ve belgeleri bulundurmak ve kumpas kurmak için o belgeleri temin etmek gibi suçlardan da yargılanması gerekir!" diyerek FETÖ'nün kumpas savcısının neden yedi yılla yargılandığını sordu.

ZEKERİYA ÖZ NE İSE ZAFER KILINÇ DA O'DUR

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Zafer Kılınç, sadece ByLock ve örgüt üyesi olmaktan yedi yılla yargılanıyor. Zaten tavan rakam yedi yıl, sonra beş yıl verilecek, ardından yattığına sayılacak. Sonra da şapkayı alıp gidecek! Bu adam casus kumpasını kuran savcı! Zekeriya Öz ne ise Zafer Kılınç da o" dedi.

KUMPASA NİYE CEZA YOK?

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Mütalaada görevi kötüye kullanma ve terör örgütü üyeliğinden ceza talep ediliyor. Kumpas kurulduğuna dair hiçbir suç ve ceza talebi bulunmuyor. Kumpasa niye ceza yok? Bize imaj verilmedi, dijital delil olarak gösterilenlerin suç olduğunu belirtmiştik. Bu suçtan bile 'İki seneye kadar hapsi' diyor. Ve diğer bütün suçları yok sayıyor. Savcının verdiği mütalaaya göre karar çıkarsa FETÖ'cülerin hepsi çıkar ve gider. Sonra da kaçarlar." diye söyledi.

KUMPAS YAPANLARA ÜYELİK DEĞİL, MÜEBBET VERİLMELİ

İzmir Askeri Casusluk Kumpası davasında hepsinin müebbet alması gerektiğini belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Savcının yazdığı mütalaa kabul görürse, bunlar turist gibi çıkarlar! Hâlbuki savcı 'Kumpas kuruldu' kanaati olduğunu mütalaasında da belirtiyor. Ancak cezayı talep ederken bunu görmezden gelerek cezayı talep ediyor. Tüm mahkemeleri takip ettim. Duruşmalarda sanıklar için bilgi ve belge toplamışlar, bunları bulundurmuşlar, isnat edilen suçtan, suçu işlediği kanaati oluştuğundan tutukluğun devamına diyen savcı, esasa ilişkin mütalaada neden bunları belirtmiyor? Bu isnatların hepsi buharlaşmış, uçmuş. Kısacası 'ByLock' hariç hiçbir şey tespit edilmemiştir' diyerek kapatmış her şeyi…" diye belirtti.

KARAR DURUŞMASI ŞUBAT'TA YAPILACAK

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Askeri Casusluk Kumpası davası savcısının geçtiğimiz günlerde verdiği mütalaanın ardından karar duruşması 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.