Mehmetçik provokasyonları boşa çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Mardin'deki sınır birliklerinde incelemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi'ne yönelik provokasyonu hatırlatan Akar, şunları söyledi: Olay tamamen teröristlerin organize ettiği bir olay. Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Bundan rahatsız oldular. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam, Barzani ile telefon görüşmemizde gerekli önlemleri aldıklarını söylediler. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var? Kimler yönlendirdi. Kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler" dedi.