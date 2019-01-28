MHP'den HDP'li Zillet ittifakı açıklaması: Şaşırtmadı!

"ŞAŞIRTMADI"

Açıkça zillet ittifakını destekleyeceğini ilan ettiğinde seçmenin vereceği tepkiyi bilen HDP'nin İstanbul, İzmir ve Adana'dan aday çıkarmayacağını açıklaması şaşırtıcı olmamıştır.

"BAL GİBİ ZİLLET İTTİFAKINA DESTEK VAR"

Gerek İstanbul, gerekse İzmir ve Adana; HDP'nin azımsanmayacak oranda oy aldığı metropol kentlerdir. HDP'nin bu illerde aday göstermekten vazgeçmesinin arkasında bal gibi zillet ittifakına destek olma niyet ve hesabı vardır. Söz konusu açıklama, CHP ve İP'in zillet ittifakı altında birleştirdikleri siyasi çıkarlarını PKK'nin siyasi kanadıyla da tevhit ettiklerinin açık bir delili olmuştur.

İTTİFAKIN KRİPTO ORTAĞI HDP

CHP; İP ile yaptığı resmî çıkar ittifakının benzerini kapalı kapılar ardında, büyük bir gizlilik içinde, gayriresmî olarak HDPile gerçekleştirmiştir.

Her ne kadar bunu inkâr etseler de şu kış mevsiminde zillet ittifakının pisliği ayaza çıkmış, ortak fosseptik çukurun kokusu kamuoyuna ulaşmıştır.

Hiçbir siyaset toprağı, hiçbir kazma kürek çabası bu pisliğin üzerini örtemez. HDP, zillet ittifakının kripto ortağıdır.

Gerçeği inkâr etseler de kimse inanmayacak; CHP, HDP ve İP'in, yerel seçimler için "kirli iş birliği" yaptığı şimdiden hafızalara yer edecektir.