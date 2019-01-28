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Obüsler, terör hedeflerini vurdu

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Obüsler, terör hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde Azez ve Mare cephe hatlarındaki terör örgütü YPG/ PKK'nın hedeflerini vurdu. Edinilen bilgiye göre Azez'in güneyinde ve Mare'nin güney ve batısındaki toprakları işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında dün gece uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Çatışmada, ÖSO saflarından bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Çatışmaların ardından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, cephe hatlarında YPG/PKK terör örgütüne ait mevzilere 20'den fazla obüs atışı gerçekleştirdi. Örgütün saflarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Obüsler, terör hedeflerini vurdu
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