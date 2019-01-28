Partilerin oy pusulasındaki yeri belirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik hazırlıkları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu da partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralarını belirledi. Çekilen kura sonucu belirlenen sıraya göre AK Parti 8, MHP 10, CHP ise 7'nci sırada yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kura öncesi yaptığı açıklamada 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili bilgi verdi.Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin itirazların karara bağlanma sürecinin devam ettiğini belirten Güven, şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir. 4-17 Ocak arası itirazen dondurulan seçmen sayısı 88 bin 916. 4-17 Ocak arası adres değişikliği yapan toplam seçmen sayısı ise 730 bin 87'dir" dedi.Güven'in konuşmasının ardından 31 Mart seçimlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirlemek üzere kura çekimi yapıldı. Kuraya göre, birleşik oy pusulasında soldan sağa doğru Saadet Partisi 1'inci, Bağımsız Türkiye Partisi 2'nci, Türkiye Komünist Partisi 3'üncü, Vatan Partisi 4'üncü, Büyük Birlik Partisi 5'inci, HÜDAPAR 6'ıncı, CHP 7'nci, AK Parti 8'inci, Demokrat Parti 9'uncu, MHP 10'uncu, İyi Parti 11'inci, HDP 12'nci, Demokratik Sol Parti 13'üncü sırada yer alacak.