AK Parti'den seçim öncesi önemli mesajlar

BM RAPORTÖRÜ'NÜN İÇERİ ALINMAMASI



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı." dedi.





CHP-HDP İYİ PARTİ İTTİFAKI



HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum." dedi..

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında önemli açıklamalar!

TUNÇ SOYER KRİZİ

İyi Parti-CHP arasındaki Tunç Soyer kriziyle ilgili konuşan Çelik, Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır.

"MECLİS BAŞKANININ KENDİSİNİN DEĞERLENDİRECEĞİ BİR MESELE"

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Çelik, "Meclis Başkanı'nın kendisinin değerlendireceği bir mesele" dedi.

"YENİ BİR ZAFERE KOŞUYORUZ"

Seçim öncesi yapılan anketlere ilişkin bilgiler veren Çelik, "Biz seçmen tercihine hürmet ediyoruz, rakam vermiyoruz. Ancak gördüğümüz şöyle bir tablo var. AK Parti'ye büyük teveccüh var, yeni bir zafere koşuyoruz." dedi..