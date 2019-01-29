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: her türlü hazırlığı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:30
Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir'' açıklamasını yaptı.

''Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor'' diyen Akar, ''TSK'nın tek hedefi teröristlerdir'' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Kuzey Irak'ta Türk üssüne yönelik saldırıya ilişkin ise '' Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır'' dedi.

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Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı
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