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’lilerin adaylık kavgasında 3 yaralı

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
CHP’lilerin adaylık kavgasında 3 yaralı
CHP'nin İstanbul Eyüpsultan ilçe binasının girişinde dün akşam belediye başkanlığına aday gösterilen İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in grubu ile aday gösterilmeyen Emin Atmaca'nın taraftarları arasından kavga çıktı. Kavgada, Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavga esnasında silahların da ortaya çıktığı ancak partililerin müdahalesi ile ateşlenmediği öne sürüldü.
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CHP’lilerin adaylık kavgasında 3 yaralı
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