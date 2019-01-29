Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fahrettin Altun: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz

: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Suudi gazeteci cinayetine ilişkin, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 14:27
Fahrettin Altun: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretine ilişkin İngilizce açıklama yaptı. Altun, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Cemal Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı" paylaşımında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Altun: Kaşıkçı cinayeti emrini kimin verdiğini henüz bilmiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN