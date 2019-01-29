Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 4 mühendis gözaltında

'nün ' yapılanması'na operasyon: 4 mühendis gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /PDY'nin ' yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 mühendis gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 13:14
FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 4 mühendis gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütle irtibatı belirlenen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, TÜBİTAK'ta çalışan 4 mühendis, gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

İslam'ın temel öğretilerine aykırı 5 sahte mehdi sitesine engel

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 4 mühendis gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN