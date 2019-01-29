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'te /PDY operasyonu

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 17:41
Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir muvazzaf subay ve "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi ile 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, R.O. ve A.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan üsteğmen H.K. ile eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu
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