Kirli ittifak

CHP'nin HDP ile kamuoyu tepkisi nedeniyle el altından yürüttüğü gizli ittifak, hem HDP'nin üç büyükşehirde aday çıkarmama kararı, hem de CHP'nin İzmir ve İstanbul'un bazı ilçelerinde HDP ile yakınlığı bilinen adayları tercih etmesiyle gün yüzüne çıktı. Resmileşen ittifaka göre, HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmama kararı aldı. Her ne kadar destek verilecek aday açıklanmasa da HDP'nin bu kararı, aday gösterilmeyen yerlerde CHP'nin adaylarına destek verileceği şeklinde değerlendirildi. CHP, gerek İzmir Büyükşehir'de gerekse de İstanbul'un Kadıköy başta olmak üzere bazı ilçelerindeki aday tercihlerinde HDP hassasiyeti gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm itirazlara rağmen HDP'ye yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'i aday göstedi. Bu tercih ittifak ortağı İyi Parti'yle yapılan ittifak protokolünde de ilk gediği açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkilere rağmen Tunç Soyer ismi üzerindeki ısrarında İzmir'de HDP ile gizli ittifak hesabının etkili olduğu belirtiliyor.



ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE İTTİFAK

CHP ile HDP arasındaki adı konulmamış ittifakla ilgili en önemli açıklama ise dün HDP'den geldi. HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul, Adana ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı aldıklarını açıkladı. Oluç üç büyükşehirde aday çıkarmama kararıyla ilgili, "Şu ya da bu parti için değil demokrasi için bu fedakarlığı yapıyoruz" dedi. HDP'nin kararında CHP'yle el altından yürütülen ittifak temaslarının ve bu büyükşehirlerde CHP'li adayların desteklenmesi eğilimin etkili olduğu belirtildi.



İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

HDP ile CHP arasında ittifak aday tercihleri ve HDP açıklamasıyla resmileşirken Kılıçdaroğlu'nun Tunç Soyer tercihi CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti'yle arasının açılmasına neden oldu. İyi Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı tercihine karşı çıkarak, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" açıklaması yaptı.



HDP'YE iZMiR VE KADIKÖY KIYAĞI

CHP'nin HDP ile ittifakının en bariz örnekleri, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer ile Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı. Soyer, HDP'nin hendek siyasetine destek verirken, Odabaşı ise Lice'deki PKK eylemlerini destekleyen paylaşımlar yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun tepkiye rağmen neden bu isimleri seçtiği, HDP'nin açıklamasıyla ortaya çıkmış oldu.

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