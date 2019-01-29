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merkezli soruşturması: 12 gözaltı

merkezli 11 ilde /PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 17:26
Malatya merkezli FETÖ soruşturması: 12 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası Malatya'da öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Malatya merkezli Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da toplam 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3'ü askeri personel olmak üzere 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 12 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Malatya merkezli FETÖ soruşturması: 12 gözaltı
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