Manifestonun teması "2023 Vizyonu" olacak

- AK Parti'nin 31 Ocak'ta manifestosunun açıklanacağı programda seçim şarkıları ve sloganlar tanıtılacak - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona yeni seçim şarkısıyla girecek - AK Parti tarafından 2019 yerel seçimleri için "2023 Vizyonu" ve "Gönül Belediyeciliği" vizyonu teması ile oluşturulan manifestoda, "Komşuluk ilişkilerini yaşatan, çevreye duyarlı, güvenli ve akıllı şehirler" hedeflerinin yanı sıra "Şeffaf Belediyecilik" vurgusu öne çıkacak

ANKARA (AA) - MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti'nin manifestosunun açıklanacağı programda seçim şarkıları ve sloganlar tanıtılacak.

AA muhabirinin edindi��i bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak manifesto ile aday tanıtımı ve kampanyanın yapılacağı programın hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti tarafından 2019 yerel seçimleri için "2023 Vizyonu" ve "Gönül Belediyeciliği" vizyonu teması ile oluşturulan manifestoda, "Komşuluk ilişkilerini yaşatan, çevreye duyarlı, güvenli ve akıllı şehirler" hedeflerinin yanı sıra "Şeffaf Belediyecilik" vurgusu da yapılacak.

Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda hayvan haklarının yanı sıra sıfır atık projesi kampanyasına da yer verilecek. Seçim kampanyası süresince çevreci hassasiyetlerle çalışmalar yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak günü Ankara Spor Salonu'na girdiği esnada yerel seçimlere yönelik hazırlanan yeni seçim şarkısıyla salondakileri selamladıktan sonra AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlanan manifestosunu ve yeni sloganlarını açıklayacak.

Programda, 81 ilin belediye başkan adayları il il sahneye davet edilerek, fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek.

AK Parti teşkilatlarının seçim süresince kullanacağı seçim kılavuzu da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra tüm teşkilatlara dağıtılacak. Seçim kılavuzu ve materyaller parti teşkilatlarıyla elektronik ortamda da paylaşılacak.

Öte yandan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve belediyecilik anlayışını konu alan iki film de gösterilecek.