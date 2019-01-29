Münbiç’te sinsi oyun

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Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta provokasyon yapan PKK-YPG'nin izi ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Münbiç ve Haseke'de patlayan bombalarda da çıktı. Saldırılarda DEAŞ'ın kullandığı tip bombaların görüntüsü verilmesine rağmen patlayıcıların terör örgütü YPG imalatı olduğu belirlendi.Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG tarafından patlatılan bombaların ardında yine Irak'ta olduğu gibi sivil halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirerek kaos çıkarmak hedefi olduğu anlaşıldı.Güvenlik birimleri provokasyonları önlemek için hem Irak'ta hem de Suriye'de TSK unsurlarının bulunduğu yerlerde gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.