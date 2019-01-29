Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Savaş uçaklarının harekât sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı

Savaş uçaklarının harekât sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a gözaltısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Akgülay, /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 12:00
Savaş uçaklarının harekât sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı

Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.



2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti
FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaş uçaklarının harekât sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN