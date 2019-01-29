Ülkücü de kabul etmez devrimci de

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday gösteren CHP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli şunları söyledi: "Derken şimdi siyasi hayatımızda, 12 Eylül'de herkesin üzerinde olumsuz kararları bulunan bir kişinin evladını sen İzmir'e aday gösteriyorsun. Bu ismi ülkücü kimliği taşıyan hiç kimse kabul edemez. Onu belediye başkanı olarak görmez. Devrimci olan hiç kimse bunu kabul edemez. Kim kabul edebilir, 12 Eylül'ün bir avuç yandaşı bunu kabul eder. ABD'ye veya başka bir ülkeye kaçan savcılar var mesela Zekeriya Öz. Türkiye'ye gelse, FETÖ'nün bir partisi olmasa hangi parti alıp bunu aday gösterebilir. Böyle şey olur mu? Siz kalkacaksınız 12 Eylül'ü yargılayacaksınız, apoletlerini sökeceksiniz. Şimdi kalkıyorsunuz onların savcısının oğlunu aday yapıyorsunuz. Bunun izah edilmesi lazım. Kim izah edecek? Çok konuşan Manisa milletvekili izah edemez. Demokrasiden yana tavrını koyan insanların bunu sorgulaması lazım."