Bilgiç: Salih başkan için sahada olacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı görevini devralan Hüseyin Cevahiroğlu'na "Hayırlı olsun" ziyareti niteliği taşıyan ziyarette aynı zamanda, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu ile AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ortak bir toplantı da yapıldı.

BİLGİÇ: SAHADA OLACAĞIZ

MHP İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç, toplantıda yaptığı konuşmada 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin Salih Bayraktar'ın zaferiyle sonuçlanması için tüm teşkilatlarıyla birlikte sahada destek olacaklarını kaydetti. Ülkemizin ve Sarıyer'in menfaatlerinin söz konusu olduğu bir ortamda adayın hangi partiden olduğunun bir önemi olmadığını kaydeden Bilgiç, "Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte daha güçlü bir Türkiye için bir araya geldi. Hep birlikte yeni sistemle birlikte ülkemizin daha güçlenmesini, bürokratik engellerin ortadan kalkmasını, milletimize daha faydalı hizmetler sunulmasını arzu ediyoruz" dedi.

BİLGİÇ: SARIYER HÜKÜMETİ ARKASINA ALMALI

MHP olarak "önce ülkemiz ve milletimiz" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bilgiç, "31 Mart seçimlerinin Salih başkanımızın zaferiyle sonuçlanmasını canı gönülden istiyoruz. Salih Bayraktar'ın başkanlığının Sarıyer'imize anlam ve değer katacağına inanıyoruz. İlçemizin artık modern bir kent olmasının zamanı geldi. 31 Mart'a kadar elimizden gelen her türlü desteği vermek için çalışacağız. Sahada ve diğer noktalarda tüm teşkilatımızla birlikte Bayraktar'ın yanında olacağız. Muvaffak olması için çaba göstereceğiz. Sarıyer'in hükümeti ve büyükşehir belediyesini arkasına alarak çok hızlı gelişeceğini biliyoruz " şeklinde konuştu.

BAYRAKTAR: VİZYONSUZ BAŞKANLIK OLMAZ

Cumhur İttifakı tarafından desteklenen AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da bugün Sarıyer'in en önemli probleminin huzur endişesi olduğunu kaydetti. Terörle bağlantılı, uyuşturucu çeteleriyle içli dışlı grupların belediye imkanlarını kullanarak Sarıyer'in geleceğini ipotek altına aldığını, çocuklarımızın geleceğinin tehlike altında olduğunu ifade eden Bayraktar "En önemli sorunlarımızın başında huzur endişesi geliyor. Böyle giderse Sarıyer'in tamamına musallat olacak bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu tablo karşısında "istemediğiniz hiç bir şey yapmayacağız" diyerek ortaya proje dahi koyamayan ve belediyecilik yapmaya çalışan bir zihniyet var. Çocuklarımız için, gençlerimiz için Sarıyer için hiçbir vizyonu olmayan bir bakış söz konusu." dedi.

VERMEK ALMAKTAN DEĞERLİDİR

Salih Bayraktar, 4,5 yıl önce AK Parti İlçe Başkanlığı görevine geldiğinde mastar bir teşkilat oluşturduklarını da hatırlatarak "Vermenin almaktan daha kıymetli, değerli olduğunu bilen bir teşkilatla çalışmaktan onur ve mutluluk duydum. İlçe başkanlığı görevini devrettiğim Hüseyin Cevahiroğlu kardeşimiz de aynı anlayışla hizmet verdi ve vermeye devam ediyor. Belediye başkanlığımız süresince de milletimize ne verebiliriz, bunun derdinde olacağız. Belediyenin işçilerin maaşını ödeyebilecek kadar bile parası yok. Ancak yılda makam ve diğer araçlar için 40 Milyon TL'ye yakın milletin parası peşkeş çekiliyor. Biz mevcut yöneticiler gibi almaya değil, vermeye geliyoruz" şeklinde konuştu.

CEVAHİROĞLU: SEÇMEN SARIYER İÇİN BİRLEŞTİ

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu da ziyaretleri nedeniyle Bilgiç ve yönetimine teşekkür etti. Türkiye'nin bir milli birlik ve beraberlik ruhunu yakaladığını, bu ruhu Sarıyer'de de sürdüreceklerini belirten Cevahiroğlu "Sarıyer'de Salih başkanımız sadece AK Partili ve MHPli seçmenimiz değil, CHP ve diğer partili seçmenlerimizden de ilgi, alaka ve rağbet görüyor. Bu seçimin Sarıyer'in geleceğini doğrudan etkileyecek bir fırsat seçimi olduğunu biliyorlar. Biz 'duygusal değil aklımızla mantığımızla hareket edeceğiz' diyorlar. Biz de her zaman "Sarıyer'e hizmet edecek insana oy verin" diyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım beyefendinin de Sarıyer'e özel ilgisi ve destek sözü var." dedi.

Ziyarette Bilgiç'e Kadın Kolları Başkanı Birben Fidan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koca, Erdal Borucu, Orhan Kaya, İsa Basmakçı, Emre Şişman, Mine Akyüz, Sinan Engin, Mesut Topaloğlu ve Esra Gür eşlik ederken AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı Melih ÖzYardımcı, Kadın Kolları Başkanı Dr.Gamze Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Ateş, İlhan Bal, Eyüp Beşikçi, Tülin Hattat ve Serkan Kaya ile Gençlik Kolları Başkanı Safa Turan da hazır bulundu.