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Bir yılda 700 bin kişi okuma-yazma öğrendi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Bir yılda 700 bin kişi okuma-yazma öğrendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen yıl atv ekranlarında başlattığı okuma-yazma seferberliği, 700 bini aşkın kişiye ışık oldu. Geçen yıl 1 Şubat'ta atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, video konferansla bağlanarak okuma-yazma seferberliği başlattı. Türkiye genelinde başlatılan kurslardan 1 yıl içinde 700 binden fazla vatandaş yararlandı. Uzun yıllardır özellikle kız çocuklarının ve kadınların okuma-yazma öğrenmesi ve eğitimlerini sürdürmesi için sosyal sorumluluk projelerine imza atan Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yeni okuma-yazma seferberliğinde rakamların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.
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Bir yılda 700 bin kişi okuma-yazma öğrendi
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