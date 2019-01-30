Bir yılda 700 bin kişi okuma-yazma öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen yıl atv ekranlarında başlattığı okuma-yazma seferberliği, 700 bini aşkın kişiye ışık oldu. Geçen yıl 1 Şubat'ta atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, video konferansla bağlanarak okuma-yazma seferberliği başlattı. Türkiye genelinde başlatılan kurslardan 1 yıl içinde 700 binden fazla vatandaş yararlandı. Uzun yıllardır özellikle kız çocuklarının ve kadınların okuma-yazma öğrenmesi ve eğitimlerini sürdürmesi için sosyal sorumluluk projelerine imza atan Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yeni okuma-yazma seferberliğinde rakamların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.