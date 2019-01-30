CHP-HDP ittifakı net bir şekilde görülüyor

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, aHaber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Çelik, HDP'nin İstanbul, İzmir, Adana'da aday göstermemesini şöyle değerlendirdi: "Bunun açık ve net bir şekilde CHP'yle HDP arasında bir ittifak olduğu görülüyor. Burada CHP seçmenine seslenmek gerekiyor, CHP seçmenin hiç hak etmediği bir tablo var, o da şu: HDP, CHP yönetimi üzerinden kendi ajandasını gerçekleştirmeye çalışıyor... Bunlar hem HDP yönetiminin, hem CHP yönetiminin kendi tabanlarını istismar etmek üzerinden kurguladıkları bir ittifak görüntüsü ortaya çıkarıyor." AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da HDP'nin 3 büyük şehire ilişkin yerel seçim kararı konusunda "Bu bilinçli bir hareket. Görünürde CHP-İP var. Arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler" diye konuştu.