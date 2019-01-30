Devlet Bahçeli'den flaş Binali Yıldırım açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.



Ziyaret ardından konuşan Bahçeli, Binali Yıldırım'ın istifa kararına ilişkin, "Bu fazileti ve erdemli bir davranıştır" dedi.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"ADAYIMIZ SAYIN MEHMET ÖZHASEKİ'DİR"

"Yaklaşık 61 gün sonra Türkiye'de önemli bir seçimgerçekleştirilecektir. Mahal idareler seçimleri geçmişte her dönem için önemlidir, anlamlıdır. Ancak sayın başkan adayımızın söylediği şekliyle bu seçim daha farklı bir önem taşımaktadır.

Siyasi partilere başarılar diliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturulması sırasında başlatılan Yenikapı ruhu içerisinde, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız sayın Özhaseki'dir. Ve milliyetçi camia, bütün kurul ve kuruluşlarıyla davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir.

DEVLET BAHÇELİ'DEn BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI



Sayın Meclis Başkanımız, 'Cumhur İttifakı' anlayışı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi ve sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak sunulmuştur. Bu çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak adaylıklarla ilgili müracaatın kesinleşmediği bir süreç doğmadan bazı çevreler geçmişteki alışkanlıklarla seçimleri şaibe altında bırakabilecek söylemlerle, başta TV'lerde düzenlenen bazı toplantılarla bir kara propaganda içerisine girmişlerdir.