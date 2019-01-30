Ekrem İmamoğlu’nun taziye ziyaretinde tartışma yaşandı! “Yaşar’ı geri getirebilecek misin?”

Yaşar Uçar'ın yakınları; CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun taziye ziyaretine tepki gösterdi. Yaşar Uçar'ın yakını, Ekrem İmamoğlu'na, "Hiç kusura bakmayın. Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin?" şeklinde sözlerle tepki gösterdi.

11 SAYFALIK MEKTUP...

Yaşar Uçar'ın, yakınlarına yaşanan olayları haksızlık olarak nitelendirdiği ve iftiraya uğradığını söylediği ifade ediliyor. Uçar'ın, 'Her şeyi açıklayacağım' dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve ardından kendi hayatına son verdiği ifade ediliyor.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, evinde intihar eden Beylikdüzü Belediyesi çalışanı memur Yaşar Uçar'a taziye ziyaretine gitti. Yaşar Uçar'ın yakınları, merhumun Beylikdüzü Belediyesi'nin ihmalinden dolayı intihar ettiği öne sürerek Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine tepki gösterdi.

"YAŞAR UÇAR'I GERİ GETİREMEZSİN"

Ekrem İmamoğlu; Yaşar Uçar'ın yakınının, "Hiç kusura bakmayın. Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin?" şeklindeki sorusuna, "Tabi getiremeyiz" dedi. Bunun üzerine ortam gerginleşti.

Ekrem İmamoğlu'nun taziye ziyaretinde tartışma yaşandı

Yaşar Uçar'ın yakınının, "(Yaşar Uçar'ı) getiremezsin. Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum. Anladın mı?" şeklindeki sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu seçim otobüsüne yöneldi ve kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Sakin ol. Sakin ol" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, Yaşar Uçar'ın akrabaları ve arkadaşlarını İmamoğlu'nun yakınından uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşar Uçar'ın yakınlarının, "Ne olay olacak?" şeklinde seslerini yükselttikleri gözlendi.

150 BİN LİRALIK MAKBUZ KESMEDİ, AÇIĞA ALINDI VE İNTİHAR ETTİ

Yaşar Uçar'ın; Beylikdüzü Belediyesi yetkililerinin belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesme isteğini kabul etmediği için önce açığa alındığı, daha sonra izne çıkarıldığı ve ardından evinde ihtihar ettiği ifade ediliyor.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıldır vezne memuru olarak çalışan Yaşar Uçar'ın, yakınlarına yaşanan olayları haksızlık olarak nitelendirdiği ve iftiraya uğradığını söylediği öğrenildi.

UÇAR'IN 11 SAYFALIK MEKTUP SAVCILIK TARAFINDAN İNCELENİYOR

Kuruluşundan bu yana Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Yaşar Uçar'ın bıraktığı 11 sayfalık mektubun, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden savcılığa iletildiği öğrenildi. Savcılığın intihara ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Yaşar Uçar'ın, 'Her şeyi açıklayacağım' dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve ardından kendi hayatına son verdiği iddia ediliyor.