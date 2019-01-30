FETÖ'cü eski istihbaratçının eşi de "kriptolu" haberleşmiş

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan 63 sayfalık iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli savunması, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ByLock sorgu raporu, ByLock tespit ve değerlendirme tutanakları, arama ve el koyma kararı, nüfus ve adli sicil kayıtlarının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Şimşek hakkında, ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kriptolu haberleşme programlarına 'hacer1826' kullanıcı adıyla giriş yaptığının belirtildiği iddianamede Hacer Şimşek'in örgütten talimat aldığı, sosyal ilişkilerinde örgüt hiyerarşisi içerisinde tepeden tabana yönelik talimatlara uyduğu, örgüt faaliyetlerini desteklediği aktarılıyor.

Hacer Şimşek'in yargılanmasına 11 Şubat tarihinde başlanacak.

Şimşek, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınmış aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Öte yandan Şimşek'in eşi eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek de cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.