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Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 16:33

- Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi
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