Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi

Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.