PKK'nın kanlı planı deşifre oldu! Öldürülen kadın teröristlerin üzerinde keşif fotoğrafları çıktı

Son yıllarda büyük darbe yiyen PKK'nın 31 Mart seçimleri öncesinde kırsaldan eylem için gönderdiği iki kadın teröristin Diyarbakır'da öldürülmesinin ardından örgütün kanlı planı deşifre oldu. Kadın teröristlerin üzerinde ele geçirilen şifreli dijital materyallerin çözülmesiyle birlikte PKK'nın büyükşehirlerde keşif yaptırdığı belirlendi.

Diyarbakır'da, yerel seçim öncesi suikast hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirilmesi büyük bir facianın önüne geçilmesini sağladı. PKK terör örgütü, 31 Mart seçimleri öncesinde kaos ortamı oluşturmak için Kuzey Irak'taki kamplarda suikast ve saldırı eğitimi alan "Zinarin Berxwedan" kod adlı Hacire Yılmaz ve "Zilan Torhildan" kod adlı Suzan Çelik'i şehre gönderdi. Teröristlerin büyükşehirlerde üst düzey yöneticiler ve siyasetçilere yönelik suikast ve saldırı hazırlığında olduklarını belirleyen güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında iki kadının yerini belirledi. Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından geçen hafta etkisiz hale getirilen teröristler Hacire Yılmaz ile Suzan Çelik'le birlikte 'hayalet silah' tabir edilen Glock marka suikast tabancası, 4 adet el bombası ve dijital materyaller ele geçirildi.

ŞİFRELİ KARTLAR ÇÖZÜLDÜ, KEŞİF FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Dijital materyaller arasındaki şifreli kartlar istihbarat birimleri tarafından çözüldü. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, kart içerisinde Konya, Ankara ve bazı büyükşehirlerdeki kamu binalarının fotoğrafları bulundu. Araç içerisinden çekilen fotoğrafların kadın teröristler öldürülmeden kısa süre önce çekildiği belirlenince soruşturma genişletildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan incelemelerin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri fotoğrafları çekip, keşif yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Sorguya alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Tutuklanan zanlılar arasındaki ismi açıklanmayan inşaat işçisi ifadesinde "Öldürülen iki kadın terörist bana ulaşarak bazı büyükşehirlerde keşif yaparak fotoğraf çekmemi istedi. Yapamayacağımı söyleyince de eşimi, çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Bunun üzerine fotoğrafları çekmek zorunda kaldım. Fotoğrafları aldıktan sonra eylem için gittikleri illerde bomba ve silahları saklamam için bağlantı bulmamı istediler. Bunu yapamayacağımı söyledim" dedi. İki teröristin öldürülmesi PKK'nın yapmayı planladığı hain eylemlerin önüne geçilmesinde büyük rol oynarken, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği öğrenildi.