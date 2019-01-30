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Teslim olan ’lı anlattı: İntiharı değil yaşamayı seçtim

Terörist Y.E.: Örgütün baskısı yüzünden, ya orada edecektim, ya da kaçacaktım. Ben yaşamayı seçtim

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Teslim olan PKK’lı anlattı: İntiharı değil yaşamayı seçtim
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist, örgütte yaşadıklarını anlattı. Teröristlerin ifadeleri, örgütün iç yüzünü fark edenlerin kaçış planları yaptığını ve örgütteki çözülmelerin had safhaya ulaştığını gözler önüne serdi. "Sidar Hezex" kod adlı terörist Y.E. (22), Şırnak'ın İdil ilçesinde Endüstri Meslek Lisesinde okurken terör örgütü mensuplarının ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve korktuğu için örgüte katıldığını belirterek, "Örgüte katıldıktan sonra dışarıdan görünenle gerçekler arasında çok farklılıklar gördüm. Orada çok baskılar gördüm ve bu baskılara daha fazla dayanamadım kaçış planları yaptım. Ya orada intihar edecektim bu baskılar yüzünden ya da kaçıp yaşayacaktım, yaşamayı seçtim" dedi. Y.E, kendisi gibi birçok arkadaşının kaçmak için çareler aradığını anlattı. Terörist F.Ş. (20) ise, 2014'te Van HDP binasına giderek partililer aracılığıyla örgüte katıldığını belirterek, "Gerçekten amaçları Kürtler değil bunu gördüm" diye konuştu.
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Teslim olan PKK’lı anlattı: İntiharı değil yaşamayı seçtim
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