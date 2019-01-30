Tuğgeneral Akgülay FETÖ’den tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 121 kişi gözaltına alındı, aralarında Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. TSK'da savaş uçaklarının sorumlusu olarak görev yaparken kısa süre önce emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınıp Diyarbakır'a götürüldü. Adliyeye sevk edilen Akgülay tutuklandı. Akgülay'ın FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı belirlendi. Tuğgeneralliğe iki yıl önce terfi eden ve Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına atanan Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunarak, emekliliğini istediği tespit edildi. Akgülay, 15 Temmuz'da Diyarbakır'da hain general Semih Terzi'nin uçağının kalkış yapmasını engellemediği için tutuklandıktan sonra serbest bırakılmış, Almanya'daki NATO üssünde 9 ay koordinatörlük yapıp dönmüştü.Bu arada Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda TÜBİTAK'ta halen aktif olarak 4 mühendis gözaltına alındı. Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 eski polis gözaltına alındı. Adana merkezli 18 ilde FETÖ/ PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 22'si muvazzaf 26 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı. FETÖ/ PDY'nin Gaziantep eyalet talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranırken Adana'da yakalanan S.B., tutuklandı. Elazığ merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı. Ankara'da, FETÖ'ye yönelik üç ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 zanlıdan 31'i gözaltına alındı. İstanbul'da da FETÖ Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. Malatya merkezli 11 ilde FETÖ'nün ev abilerine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İzmir Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası verilen ve aranan Ali A'nın, Eskişehir'de yakalandı. Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali A. tutuklandı.SABAH