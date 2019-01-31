Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında, 25 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

17 Aralık kumpasına ilişkin 67 kişi hakkımda yürütülen davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütealasını verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütealasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 25 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 312. Maddesinde düzenlenen 'hükümeti devirmeye teşebbüs' suçu kapsamında ceza istendi.

25 Aralık Kumpas davasının avukatı: "Hiçbir zaman pişmanlık duymadılar"

Müebbet hapis cezası istenen sanıklar arasında istanbul Organize eski Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve İstanbul eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı da bulunuyor. Aynı cezanın istendiği diğer 23 kişi Mali ve Orgenize Şube eski çalışanları...

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıkları şunlar: Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Savaş Akyol, Ömer Atalay, Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Adem Atik, Duran Denizci, Emre Okur, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner, Salih Mümin Baykuş ve Muhammed Enes Koral...

Fethullah Gülen dahil 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verlmesini isteyen Cumhuriyet Savcısı, 33 sanık hakkında ceşitli suçlardan mahkumiyet istedi. Savcı 3 kişi hakkında ise beraat talep etti.

Cem Karaca Başkanlığı'ndaki Mahkemeye heyeti, ilerleyen günlerde kararını açıklayacak.