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Ankara merkezli operasyonu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:41
- FETÖ soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan ByLock kullanıcısı 7 şüpheliden 4'ü yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamu iktisadi işletmeleri ve özel sektör çalışanı olan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 7 kişi hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlar sonucunda şüphelilerden 4'ünün yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu
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