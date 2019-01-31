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'dan iade edilen şüphelisi adliyede

tarafından Türkiye'ye iade edilen, örgütün Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim Eker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 16:31
Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi adliyede

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E'nin Ankara Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.

Örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a daha sonra da sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmişti.

FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

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Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi adliyede
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