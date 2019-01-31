CHP-HDP hep kol kola

BUGÜN NELER OLDU

CHP, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e taşıdığı HDP ile kirli ittifakını yerel seçimde de sürdürüyor. CHP'nin terör destekçisi siyasi oluşumlarla birlikteliği 90'lı yıllarda başladı. 1991 seçimlerinde 12 Eylül döneminde CHP'nin yerine kurulan SHP, HDP'nin o dönemdeki siyasi temsilcisi HEP ile ittifaka gitti. SHP, Güneydoğu'da adaylarını HEP'lilerden gösterdi, 22 HEP vekili Meclis'e girdi.CHP, HDP'nin siyasi diline de ortak oldu. HDP'li belediyelerin teröre verdiği desteği sonlandırmak için yapılan kayyum atamalarını "Siyasi kalpazanlık" olarak nitelendirdi. CHP, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye de 'terör örgütü' diyemedi.