Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP İstanbul paramparça

paramparça

Grup Başkanvekili Engin Altay, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirerek, "İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP'de büyük tahribata yol açtı. Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez." dedi

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019
CHP İstanbul paramparça

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda istifa gerilimi sürüyor. Geçen pazar belirlenen İstanbul'un ilçe adaylarına tepki gösterip istifa eden ve ardından kararından vazgeçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanını toplantıya çağırdı. Ancak toplantıya sadece 12 ilçe başkanı katıldı. Kaftancıoğlu, 27 ilçe başkanı toplantıya katılmayınca deklarasyon yayımlamadı. Kaftancıoğlu, toplantıya katılan 12 ilçe başkanına "Hata yaptım, kötü bir reaksiyon gösterdim" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirerek, "CHP'de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP'de büyük tahribata yol açtı. Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur" dedi. Kaftancıoğlu, il başkanlığı seçimlerinde ters düştüğü Battal İlgezdi'yi Ataşehir'de, Bülent Kerimoğlu'nu da Bakırköy'de tekrar aday yaptırmak istemiyordu.

CHP'liler ilçe teşkilatında birbirine girdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP İstanbul paramparça
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN