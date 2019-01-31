"CHP'de neyin savaşı veriliyor?"

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISIDAN BAŞLIKLAR

Geçmişte; "CHP'de Neler oluyor?" sorusuna öyle veya böyle bir cevap verilebiliyordu ama artık verilemiyor. Çünkü CHP, eski klasik statükocu CHP bile değil. Bırakın Atatürk'ün partisi olmayı Baykal'ın çok ele��tirilen CHP'si bile mumla aranıyor.

Çünkü CHP, siyaset üretmediği gibi sol marjinal siyasi aktörlere teslim olan, FETÖ ve arkasındaki güçlerin siyasi argümanlarını kullanan, PKK-HDP ilişkisini sorgulamadan makulleştiren bir parti olup çıktı.

Bu gerçek ne yazık bir günde oluşmadı. Koca bir sosyoloji "siyasi şizofreni"ye dönüştürülürkensusanlar, şimdi "İçimiz acıyor" diye gözyaşı dökseler de işe yaramıyor.

İş çığırından çıktığı için CHP'de tam bir siyasi çöküş yaşanıyor.

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