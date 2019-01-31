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İşte 'nun ittifak yaptığı !

Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 11:48
İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı HDP!

PARTİ TABANININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ!

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyeceğini açıklamış CHP ve İyi Parti ittifakına destek verdiğini itiraf etmişti. Böyle kirli ittifak bir kez daha deşifre oldu. Mustafa Kemal'in askerlerine 'it sürüsü' diyenlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak yapması parti tabanının tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı HDP!

NASIL İÇİNİZE SİNDİRİYORSUNUZ

Sosyal medyada HDP'li Sırrı Sakık'ın skandal sözlerini yeniden paylaşan partililer, 'HDP'lilerin hakaret dolu sözlerini nasıl içinize sindiriyorsunuz?' diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu..

İP'i HDP'ye bağladı

CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!

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Kirli ittifak

Son dakika: HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye destek

CHP'nin KadÄ±kÃ¶y adayÄ± Åerdil Dara OdabaÅ?Ä± PKK destekÃ§isi Ã§Ä±ktÄ±!

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CHP'den İzmir'e Kandil sevdalısı aday! Kim bu Tunç Soyer?

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İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı HDP!
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