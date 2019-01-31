İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı HDP!

PARTİ TABANININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ!



HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyeceğini açıklamış CHP ve İyi Parti ittifakına destek verdiğini itiraf etmişti. Böyle kirli ittifak bir kez daha deşifre oldu. Mustafa Kemal'in askerlerine 'it sürüsü' diyenlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak yapması parti tabanının tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı HDP!

NASIL İÇİNİZE SİNDİRİYORSUNUZ



Sosyal medyada HDP'li Sırrı Sakık'ın skandal sözlerini yeniden paylaşan partililer, 'HDP'lilerin hakaret dolu sözlerini nasıl içinize sindiriyorsunuz?' diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu..