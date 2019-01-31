Kara Havacılık’ta 48 pilota gözaltı

Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kara Havacılık Komutanlığı'na yönelik düzenlenen ankesörlü ve kontorlü telefon ile sivil imamlarla iletişim kuran 46'sı muvazzaf 48 asker ve bunlarla bağlantı kuran 15 sivil imam hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 42'si yakalandı.



PERİYODİK SİSTEMLE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen askerlere yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "3 pilot albay, 4 pilot yarbay, 4 pilot binbaşı, 9 pilot yüzbaşı , 27 pilot üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere 48 pilot ile şüpheli bahse konu askerleri FETÖ terör örgütü adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 63 şüpheli hakkında 30.01.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı kararı alınan şüphelilerin 46'sı muvazzaf asker olup halen helikopter pilotu olarak aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam etmektedir." Öte yandan Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.



55 DARBECİYE AĞIR MÜEBBET

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 jandarma personelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan Eskişehir'de FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıldır aranan Sezai D. (40) ve eşi Elif D. (39) örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Balıkesir polisi tarafından terör örgütü FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda da 4 kişi yakalandı.

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