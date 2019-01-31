MHP koşulsuz destek verecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye destek ziyaretinde bulundu. Bahçeli ve Özhaseki, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Özhaseki, "Hep beraber gayret edeceğiz, sonra da Ankara'da şeffaf, adil, dürüst bir belediyecilik örneği ortaya koyacağız. Bu anlamda bizlere değerli genel başkanımızın ziyaretleri güç vermiştir, onur katmışlardır" dedi. Devlet Bahçeli ise, "Adayımız Sayın Özhaseki'dir ve milliyetçi camia bütün kurum ve kuruluşlarıyla, davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla Sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa kararını nasıl değerlendirdiği sorulan Bahçeli, "18 Şubat'ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren, Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğini söyledi. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir" dedi. Bahçeli, MHP'nin Meclis Başkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna, "Geçmişte Binali Yıldırım'a destek verirken aday çıkartmamayı düşünmüştük. Şimdi aynı süreç devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi, kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP bu adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. MHP aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır" diye yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli, HDP'nin bazı büyük şehirlerde belediye başkan adayı çıkarmamasını ise, "Bu zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmıştır, millet nezdinde de netleşmiştir, tartışmaya gerek yoktur" dedi.