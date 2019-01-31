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MSB paylaştı! İşte Komandoların zirvedeki görüntüsü...

Milli , terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı. Videoda, kahraman Mehmetçik'in operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yapması, derin kar ve şiddetli soğukta zirveye intikali yer alıyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 17:49
MSB paylaştı! İşte Komandoların zirvedeki görüntüsü...

Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 1 metreyi geçen karda operasyona çıkan komandoların zirveye tırmanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan Mehmetçik paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında paylaşılan video ve fotoğraflar, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, ağır kış şartlarında karşılaştıkları engelleri nasıl aştığını gösterdi. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında operasyona çıkan komandoların, 1 metreyi geçen karda zirveye tırmanırken çekilen video ve fotoğrafları, Twitter'da paylaşıldı. Karla kaplı arazide dondurucu soğukta yürüyen komandoların görüntüsü, "Müşahede, muhakeme, icra. Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede" notuyla yayınlandı.

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MSB paylaştı! İşte Komandoların zirvedeki görüntüsü...
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